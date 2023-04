LPI-NDH: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Greußen (ots) - Drei bislang unbekannte Täter brachen am späten Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, in mehrere Gärten in der Gartenlage Am Ried ein. In einem Garten wurden sie von einer Wildkamera aufgenommen und lösten den Alarm aus, was die maskierten Täter offensichtlich zum Verlassen dieses Gartens veranlasste. Noch ist unklar, in wie vielen Gärten die Täter agierten und welchen Schaden sie anrichteten. Wer ...

mehr