Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ins Gesicht geschlagen

Erkelenz (ots)

Ein 20-jähriger Erkelenzer hielt sich am 15. Juli (Samstag), gegen 20.05 Uhr, am Skatepark an der Straße Adam-Stegerwald-Hof auf. Dort traf er auf mehrere ihm unbekannte Personen, die ihn mehrfach ins Gesicht schlugen. Die drei Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer trug ein blaues T-Shirt. Sie befanden sich in Begleitung von einer Frau und einem Mann, die älter wirkten. Nach der Tat entfernten sie sich in Richtung Schulring. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identiät der flüchtigen Täter machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell