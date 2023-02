Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 3 Höhe Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, gg. 23.49 Uhr, befuhr ein 33 Jahre alter Pkw-Lenker die B 3 vom Seehof kommend in Richtung Einmündung Bulacher Straße. Ein 72-jähriger Radfahrer, welcher in selbiger Richtung fuhr, wollte an der benannten Einmündung nach links in diese abbiegen. Hierbei erfasste in der von hinten kommende Pkw des 33-jährigen frontal und der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen, an welchen er in einem Karlsruher Krankenhaus verstarb. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

