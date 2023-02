Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ermittlungserfolg gegen "Falsche Polizeibeamte"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Seit Dezember 2022 wurden bei der Kriminalinspektion 3 des Polizeipräsidiums Karlsruhe Ermittlungen gegen eine zunächst unbekannte Gruppierung wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs im Tatphänomen "Falscher Polizeibeamter" geführt. Das Ermittlungsverfahren wurde aufgrund eines vollendeten Betrugsfalls in Karlsruhe-Rüppurr eingeleitet.

Den Kriminalbeamten gelang es schließlich, vier Tatverdächtige zu ermitteln, die in unterschiedlicher Rollenverteilung - etwa als Organisator oder Geldabholer - entsprechende Betrugstaten begangen haben sollen. Durch das Amtsgericht Karlsruhe wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle erlassen. Im weiteren Verlauf konnten die vier Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit der Unterstützung dortiger Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelt sich bei den Beschuldigten um vier Männer im Alter von 21, 22, 23 und 30 Jahren. Sie sollen in wechselnder Besetzung mindestens sechs Geldabholungen durchgeführt und hierbei einen Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro verursacht haben. Ob die Beschuldigten noch für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die vier Männer am Mittwoch dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Christina Dörfer, Pressestelle

