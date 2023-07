Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 16.07.2023

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Oberbruch - unter Drogeneinfluss Kleinkraftrad geführt

Eine Polizeistreife führte am 15.07.2023 um 15.35 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Oberbruch durch. Dabei wurde ein 30-jähriger Oberbrucher durch die Beamten überprüft. Der Fahrer des Kleinkraftrades stand unter Drogeneinfluss, so dass eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Heinsberg - Uetterath - Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Am Freitagabend, 14.07.2023 gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Pkw einer 37-jährigen Frau aus Hückelhoven, weil diese zuvor durch ihre Fahrweise (Schlangenlinien) aufgefallen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Heinsberg - Einbruch in einen Rohbau

Im Zeitraum von Freitag, 14.07.2023, 17.00 Uhr bis Samstag, 15.07.2023, 06.00 Uhr brachen Unbekannte die Zugangstür zu einem Rohbau an der Ostpromenade auf. Aus dem Gebäude wurden nach jetzigem Stand zwei Kabeltrommeln und eine Dübelkiste entwendet, die Polizei sicherte Spuren.

Heinsberg - Oberbruch - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein durch die Polizei am Freitag, 14.07.2023, 09.50 Uhr kontrollierter 40-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, führte auf der Pestalozzistraße einen Pkw, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Geilenkirchen und Übach-Palenberg - Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 15.07.2023, 14.35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Geilenkirchen einen 46-jährigen Mann aus Frelenberg, der ein Kleinkraftrad führte. Die Beamten erkannten die Fahruntüchtigkeit und führten den Mann der Wache zu, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Da bei der Durchsuchung der Person noch Drogen augefunden werden konnten, erwartet den Fahrer zudem noch ein Strafverfahren.

Zwei Stunden später, um 16.35 Uhr bemerkten die Beamten in Frelenberg einen Pkw Fahrer, der ebenfalls Drogen konsumiert hatte. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Erkelenz - Brand einer Toilettenkabine

Durch unbekannte Täter wurde am Samstag, 15.07.2023 gegen 23.00 Uhr eine mobile Toilettenkabine (Dixi-Häuschen) auf der Mühlenstraße in Brand gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wegberg - Brand des Grünstreifens

Am Samstag, 15.07.2023, 16.45 Uhr beobachteten Zeugen auf der Straße "Am Feldrain" zwei weglaufende Kinder, welchen bei der Flucht eine Deo-Dose aus der Tasche fiel. Kurze Zeit später stellen die Zeugen den Brand des Grünstreifens fest, aus der Richtung, aus der die Kinder kamen. Der Brand konnte durch die Anwohner selbständig gelöscht werden.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Vorfahrt missachtet - Gefährdung des Straßenverkehrs Am Samstag, 15.07.2023, 17.20 Uhr beabsichtigte eine 81-jährige Pkw Fahrerin aus Heinsberg von einem Parkplatz nach rechts in die Erzbischof-Philipp-Straße einzubiegen. Hierbei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw einer 55jährigen Frau aus Sittard. Nach der Kollision mit dem Pkw beschleunigte das Fahrzeug der Unfallverursacherin weiter, prallte in Folge noch gegen einen Begrenzungspfosten und einen Baum. Auch nach dieser Kollision gab die Fahrerin weiterhin unkontrolliert Gas, so dass ihre Reifen durchdrehten. Der Baum musste in Folge des Unfalls gefällt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle kam. Der Führerschein der Fahrerin wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Sonstiges

Heinsberg - Unterbruch - Feuer breitet sich auf Nachbargrundstück aus

Durch Gartenarbeiten mit einer Gasflamme entstand am Samstag 15.07.2023, 12.00 Uhr ein Brand. Vermutlich durch Funkenflug von Pflanzenresten breitete sich das Feuer auf das Nachbargrundstück aus und setzt hier eine Terrassenüberdachung in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

i. A. Bronnenberg, PHK

