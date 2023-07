Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 15.07.2023

Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Diebstahl eines Mofas

In der Zeit von Donnerstag, 13.07.2023, 21.00 Uhr bis Freitag, 14.07.2023, 09.00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Borheggenstraße ein Mofa. Das Mofa stand in einem frei zugänglichen Innenhof. An dem Mofa war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

Selkant - Höngen - unter Drogen und ohne Führerschein

Eine Polizeistreife führte am 14.07.2023 gegen 10.20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Höngen durch. Dabei wurde ein 29-jähriger Niederländer angehalten. Der Führer des Mitsubishi hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Geilenkirchen - Diebstahl eines E-Scooters

Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Freitag, 14.07.2023, 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr ein verschlossener E-Scooter auf der Konrad-Adenauer-Straße entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Geilenkirchen - Gillrath - Diebstahl eines Lkw-Pritschenwagen

In Gillrath auf der Karl-Arnold-Straße wurde zwischen dem 13.07.2023, 00.00 Uhr und dem 14.07.2023, 00.00 Uhr ein Lkw-Pritschenwagen der Marke Citroen Jumper entwendet.

Übach-Palenberg - Brandstiftung an zwei Camping Zelten

Zwei auf einem Parkplatz abgestellte Camping Zelte wurden von Unbekannten in der Zeit von Montag, 10.07.2023, 20.00 Uhr bis Freitag, 14.07.2023, 15.55 Uhr in Brand gesetzt. Die umliegenden Bäume wurden nicht von dem Brand erfasst. Die Camper nutzten ihre Zelte nur am Wochenende, so dass der Brand erst verspätet festgestellt wurde.

Verkehrsunfälle

Erkelenz-Kückhoven - Kradfahrer stürzt und verletzt sich

Am 14. Juli (Freitag) übersieht ein 65jähriger aus Erkelenz beim Abbiegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 31jährigen Mannes, der ebenfalls aus Erkelenz stammt. Der Fahrer des Leichtkraftrades stürzt zu Boden und muss anschließend aufgrund seiner Verletzungen mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt werden.

Erkelenz - Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw

Am Freitag, 14.07.2023, 13.15 Uhr ereignete sich auf der Düsseldorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52jähriger Erkelenzer leicht verletzt wurde. Der Erkelenzer war mit seinem Pkw auf einen vor ihm fahrenden Lkw eines 60jährigen Krefelders aufgefahren, welcher zuvor eine Gefahrenbremsung durchgeführt hat. Die Gefahrenbremsung des Lkw war in diesem Fall nicht vom Fahrer, sondern von dem Bremsassistenten des Lkw durchgeführt worden.

Heinsberg-Karken - Sturz eines Pedelec Fahrers

Am Freitag, 14.07.2023 gegen 07.20 Uhr befuhr ein 51jähriger Heinsberger den Kreuzungsbereich Werlo/Werlofeld. Aufgrund von Schottersteinen im Kurvenbereich kam der Pedelec Fahrer zu Fall und verletzte sich hierdurch. Er wurde mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus zugeführt.

Heinsberg-Lieck - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Ein 68jähriger Heinsberger fuhr mit seinem Pedelec am Freitag den 14.07.2023, 13.30 Uhr von der Liecker Mühle geradeaus in die Liecker Straße und überquerte hierbei die Westtangente. Der aus dem Selfkant stammende 49jährige Fahrer eines Pkw beabsichtigte von der Liecker Straße nach links in die Westtangente abzubiegen. Hierbei übersah er den enbtgegenkommenden Pedelec Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der verletzte Fahrer des Pedelec wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der getragende Schutzhelm des Pedelec Fahrers verhinderte schlimmere Verletzungen.

i. A. Bronnenberg, PHK

