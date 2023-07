Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Neues Konzept "Tandem" erfolgreich gestartet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg hat am Donnerstag (13. Juli) den ersten Aktionstag des neuen Tandemkonzeptes veranstaltet. Von 11 Uhr bis 15 Uhr konnten die angemeldeten Teams, die aus einem Senior und einem Enkelkind bestanden, ihre Fähigkeiten im Parcours unter Beweis stellen. Die Verkehrssicherheitsberater hatten verschiedene Szenarien aufgebaut. Die Fahrt über zwei hintereinander gelegte Keile und durch ein Kies-Sand-Gemisch gehörte ebenso zur Strecke, wie das Fahren über eine schmale Fahrrinne, eine enge Kurve und das Durchfahren eines Slalomparcours. Die motivierten Kinder zeigten, was sie schon alles auf dem Fahrrad konnten. Die Senioren fuhren gemächlicher, aber auch sie waren hochmotiviert und ehrgeizig, den Parcours zu schaffen. Es zeigte sich schnell, dass die Senioren deutlich unsicherer waren, die Hindernisse zu überwinden als ihre Enkel. Sie gewannen allerdings durch das wiederholte Abfahren des Parcours ebenfalls deutlich an Routine und Sicherheit. Die größte Herausforderung war für alle Generationen der Streckenabschnitt, bei dem ein Tennisball während der Fahrt von der Spitze einer Pylone auf eine andere abgelegt werden musste. Aber auch diese Aufgabe wurde nach einigen Wiederholungen von den meisten Teilnehmern bewältigt. Jeder Senior, der durch das Befahren des Parcours die Erkenntnis erlangte, dass trotz vieler Radtouren nicht alles so leicht "von den Pedalen geht", ist für die Verkehrssicherheitsberater ein Erfolg. Denn dies führt letztlich zu mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht im Straßenverkehr.

Am kommenden Donnerstag (20. Juli), in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr, findet die Aktion noch einmal statt. Veranstaltungsort ist wieder der Parkplatz des Indoorspielplatzes "Fridolino" in Hückelhoven-Brachelen, Linnicher Straße 40.

Es sind noch Plätze frei! Wer teilnehmen möchte, kann sich noch per E-Mail anmelden: VSB.Heinsberg@polizei.nrw.de

Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, in denen die Namen der Teilnehmer und eine Telefonnummer angegeben ist, damit die Polizei die Teilnahme bestätigen kann. Auch in der nächsten Woche werden unter allen Teams ein Kindermountainbike sowie zehn Fahrradhelme verlost. Sicherheit wird großgeschrieben - Selbstverständlich ist das Tragen eines Fahrradhelmes daher für alle verpflichtend. Eltern können diese Veranstaltung gerne nutzen, um Fragen zur Verkehrserziehung von Kindern und der sicheren Nutzung des Fahrrades beziehungsweise Pedelecs zu stellen. Hierzu ist auch Informationsmaterial vorhanden. Ein Polizeimotorrad wird auch wieder zur Besichtigung und als Fotomotiv vor Ort sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell