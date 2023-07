POL-HS: Einbrecher erbeuten Bargeld

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am frühen Freitagmorgen (14. Juli) verschafften sich Unbekannte gegen 03.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einer an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Tankstelle. Nachdem sie in den Verkaufsraum eingedrungen waren, stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet ...

