Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Heinsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (12. Juli) kam es auf der Karl-Arnold-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Heinsbergerin fuhr gegen 15.35 Uhr mit ihrem Pkw über die Karl-Arnold-Straße aus Richtung Unterbruch kommend in Fahrtrichtung Oberbruch. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Karl-Arnold-Straße/Industriestraße/B 221 kam sie dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Zaun. Die junge Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

