POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Sonntag/ Montag, 28./29.05.2023

Peine (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Ort: 31228 Peine, Peiner Straße 8, Parkplatz Örtlichkeit: NETTO, 28.05.2023 19:40 Uhr

Eine 15jährige männliche Person geriet auf dem Netto- Parkplatz mit sechs, augenscheinlich gleichaltrigen, in Streit. In diesem Zuge wurde das Opfer von zwei Personen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Anschließend lief die Gruppe in unbekannte Richtung davon. Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei verliefen trotz Täterbeschreibung ergebnislos. Das Opfer erlitt durch die Schläge glücklicherweise keine erkennbaren Verletzungen und musste nicht weiter ärztlich behandelt werden.

Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol Ort: 38159 Vechelde, Strecke von Sonnenberg/ Wierthe/ Köchingen/ Liedingen, 28.05.2023 17:30 Uhr

Ein 60jähriger Braunschweiger hatte wohl etwas zu tief ins Glas geschaut als er mit einem Pkw die Strecke von Sonnenberg bis nach Liedingen befuhr. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Fahrzeugführer mehrfach Schlangenlinien fuhr, auf die Gegenfahrbahn geriet und nur durch großes Glück nichts weiter passierte. In Liedingen stellte die Person das Fahrzeug ab und durch die hinzugezogene Polizei konnte der Verursacher angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Neben der Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wurde zudem dessen Führerschein sichergestellt.

