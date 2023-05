Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. Mai 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fr., 26.05.2023, 16:00 Uhr bis So., 28.05.23, 08:00 Uhr 38173 Evessen, Schöppenstedter Straße, L625

Im genannten Tatzeitraum beschmierte/n bislang unbekannte Täter: innen ein an der Schöppenstedter Straße (L625) aufgestelltes Werbebanner mit Schriftzügen in blauer Farbe. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallflucht

So., 28.05.2023, 17:15 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Gr. Stöckheim, Hauptstraße, L615

Am Sonntag, 28.05.2023, gg. 17:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße in Groß Stöckheim abgestellter Kastenwagen VW Crafter, Farbe: weiß, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen und die Regulierung des Schadens sicherzustellen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell