Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendetektiv stellt Diebinnen

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Modegeschäftes in der Postgalerie zwei 16-Jährige, die den Kassenbereich ohne zu Zahlen von Kleidungsstücken verlassen wollten. Durch den 46-jährigen Detektiv wurden die Mädchen gestoppt. Es stellte sich heraus, dass beide zuvor Etiketten in der Umkleide entfernten und Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack steckten bzw. anzogen, um anschließend das Geschäft zu verlassen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

