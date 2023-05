POL-PDLU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Frankenthal Tödlicher Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim

Hochdorf-Assenheim (ots) - Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und der Polizeiinspektion Schifferstadt Am heutigen Morgen, gegen 08:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Am Böhler Pfad, in Hochdorf-Assenheim, im Rahmen eines Abbiegevorgangs eines Transporters zu einem Zusammenstoß mit einem Kleinkind (18 Monate alt). Es wird ...

mehr