POL-DN: Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug am Straßenrand

Am 14.05.2023, gegen 04:30 Uhr, erhielten Feuwehr und Polizei in Düren Kenntnis über ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das automatische Notfall-Assistent-System des verunfallten PKW hatte den Alarm ausgelöst. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich dann folgender Sacherhalt: Demnach befuhr ein 28-jähriger Dürener die Fritz-Pley-Straße in Birkedorf in Fahrtrichtung Zollhausstraße. In Höhe der Hausnummer 19 habe er einen lauten Knall wahrgenommen. Der Fahrzeugführer ging dann sofort davon aus, dass sein rechter Vorderreifen geplatzt wäre. Das Fahrzeug wäre dann nach rechts ausgebrochen und dort mit einem geparkten PKW kollidiert. Nach 50m habe er dann das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen können. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Am PKW des Fahrzeugführers war rechttseitig die vordere Felge und Achse gebrochen und der Reifen befand sich nur noch lose auf der Felge. Der Fahrzeugführer klagte aufgrund des Aufpralles über Kopfschmerzen. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv (0,62 Promille). Nach Beendigung der Unfallaufnahme wurde dem Fahrzeugführer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes und auch der PKW des Fahrzeugführers wurden zu Beweissicherung sichergestellt.

