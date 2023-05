POL-DN: Cabrio gestohlen

Kreis Düren (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu zwei vollendeten Einbrüchen in Privathäuser. Ein dritter Einbruch konnte von einer Zeugin verhindert werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. auf 11.05.2023) brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Titz-Hompesch ein. Wie die Täter ins Innere des Hauses an der Malefinckbachstraße gelangten, ist noch Gegenstand der ...

