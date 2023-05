Polizei Düren

POL-DN: Zwei vollendete Einbrüche und ein Versuch

Kreis Düren (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu zwei vollendeten Einbrüchen in Privathäuser. Ein dritter Einbruch konnte von einer Zeugin verhindert werden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. auf 11.05.2023) brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Titz-Hompesch ein. Wie die Täter ins Innere des Hauses an der Malefinckbachstraße gelangten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen stahlen unter anderem einen Tresor, in dem sich mehrerer Langwaffen befanden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

In Düren brachen Diebe am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) in ein Einfamilienhaus an der Burgauer Allee ein. Die Tat ereignete sich zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr. Vermutlich gelangten die Täter über einen Balkon ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob sie Beute machten, konnte bei der ersten Tatortbegehung durch die Polizei noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Tatzeit rund um die Burgauer Allee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass es in Niederzier Hambach bei einem Einbruchsversuch in ein Reiheneckhaus blieb. Die Dame beobachtete aus ihrer Wohnung heraus, wie zwei männliche Personen sich gegen 08:55 Uhr an einem Fenster im gegenüberliegenden Haus zu schaffen machten. Durch beherztes Rufen gelang es ihr, die Unbekannten zu vertreiben. Sie flüchteten über eine Mauer in Richtung Große Forststraße. Auch in diesem Fall gilt: Sollten Sie Hinweise auf die Täter geben können, wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei.

