Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (14. Juli) verschafften sich Unbekannte gegen 03.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einer an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Tankstelle. Nachdem sie in den Verkaufsraum eingedrungen waren, stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell