POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Einbruch in Gartenhütte

Unbekannte brachen zwischen dem 15. und dem 17. Januar eine Gartenhütte in Künzelsau auf. Die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am genannten Sonntag und 12.30 Uhr am Dienstag Zutritt zu der Hütte im Frankenweg und entwendeten einen Messerblock, eine Gasflasche und einen Schlauch im Wert von rund 150 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: 40.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Montagabend bei Künzelsau. Der Fahrer eines VWs befuhr gegen 17 Uhr die B19 von Künzelsau in Richtung Kupferzell. Auf Höhe der Ausfahrt Gaisbach, wollte dieser vermutlich auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah einen 19-Jährigen in seinem Renault. Hierdurch wurde der VW vor den Renault geschoben und beide Fahrzeuge kamen im Seitengraben zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

