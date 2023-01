Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: 14-Jähriger stößt Frau von Fahrrad

Ein 14-Jähriger steht im Verdacht eine 78-Jährige am Montag in Bad Mergentheim von ihrem Fahrrad gestoßen zu haben, wodurch diese sich schwerste Verletzungen zuzog. Die Frau fuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Fahrbahn der Wolfgangstraße vom Bahnübergang in Richtung Wolfgangbrücke. Auf Höhe des dortigen Restaurants soll ihr der 14-Jährige auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegengelaufen sein. Nach Zeugenangaben soll der Jugendliche unvermittelt über die Straße auf die 78-Jährige zu gerannt sein und sie von ihrem Fahrrad gestoßen haben, wodurch sie auf den Gehweg stürzte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Bahnübergang. Die Frau blieb mit Kopfverletzungen auf der Straße liegen und Passanten verständigten den Notruf. Die Seniorin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 14-Jährige am Busbahnhof vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Junge wurde an Angehörige überstellt.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

