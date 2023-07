Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf

Selfkant-Havert (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung an der Straße Sandkoul wurde ein junger Mann aus dem Selfkant am Samstag, 15. Juli, gegen 3 Uhr, verletzt. Zunächst war es zwischen zwei Personengruppen zu verbalen Streitigkeiten gekommen. In deren Rahmen warf ein bislang unbekannter Täter eine Bierflasche in die Menge und traf damit den Selfkänter am Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Ein weiterer Mann ging dazwischen, um den Streit zu schlichten und wurde durch einen Schlag am Kopf getroffen. Der Mann, der die Bierflasche warf, war etwa 20 bis 25 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte eine auffällig flache Nase, blonde Haare und war mit einem schwarzen T-shirt sowie einer blauen Jeans bekleidet. Der Schlag gegen den Kopf wurde durch einen anderen Mann ausgeführt. Dieser war zirka 18 bis 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte schwarze, krause Haare und eine braune Hautfarbe. Bekleidet war er mit einem hellblauen Oberteil, einer grauen Hose sowie weißen Nike Airforce Schuhen. Wer hat den Vorfall beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell