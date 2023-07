Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alleinunfall mit Kleinkraftrad

Wassenberg-Ohe (ots)

Ein 17-jähriger Wassenberger befuhr am Montag, 17. Juli, gegen 19.20 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad der Marke Honda die Straße Ohe in Richtung Orsbeck. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem dortigen Bachlauf überschlug sich das Fahrzeug und der Wassenberger zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ersten Erkenntnissen stationär verblieb.

