Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L148

Hermeskeil (ots)

Am Morgen des 13.09.2023, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der L148 zwischen dem "Rüssels Landhaus" und dem Forellenhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die geschädigte Fahrradfahrerin die L148 in Fahrtrichtung Bescheid, als von hinten ein weißer Transporter zum Überholen ansetzte und dabei die Fahrradfahrerin am hinteren Rad sowie am linken Fahrradkoffer erfasste. Infolge des Aufpralls stürzte die Fahrradfahrerin und erlitt hierbei diverse Schürfwunden sowie Prellungen. Ohne sich nach dem Gesundheitszustand der Fahrradfahrerin zu erkundigen, entfernte sich der weiße Transporter unerlaubt vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Bescheid fort.

Nach Angaben der geschädigten Radfahrerin soll es sich bei dem weißen Transporter um ein Firmenfahrzeug handeln, auf dem u. A. ein "rotes Haus" als Firmenlogo zu erkennen gewesen sei. Informationen bezüglich der Anzahl der Insassen oder des Fahrzeugführers liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter folgenden Kontaktdaten:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53, 54411 Hermeskeil 06503/9151-0 pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell