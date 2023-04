LPI-G: betrunkener LKW Fahrer

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Nachdem am 05.04.2023 zwischen 04:14 Uhr und 04:20 Uhr drei Unbekannte das Gelände eines Blumengeschäfts An der Alten Weberei betraten und von dort Dekorationsartikel entwendeten, flüchteten sie. Die Polizei in Greiz nahm die Ermittlungen auf. Hierbei gelang es noch am selben Tag eine Frau und einen Mann als Täter namenhaft zu machen. Außerdem konnte die gestohlene Dekoration wieder ...

