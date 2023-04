Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnhaus mit hohem Beuteschaden - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Kleinsaara. Unbekannte brachen gewaltsam am Mittwoch, den 05.04.2023, zwischen 18:00 Uhr und 23:55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Engelsholz in Kleinsaara ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus. Bei ihrer Diebestour rissen sie einen Tresor aus der Wand. Neben diesem entwendeten sie Gold, Silber und eine erhebliche Menge Bargeld. Der Stehlschaden beläuft nach derzeitigen Erkenntnissen sich auf eine hohe fünfstellige Summe. Daneben verursachten die Einbrecher Sachschaden. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen. Insofern Sie Beobachtungen zu der Tat oder den Tätern gemacht haben, werden Sie gebeten, sich dorthin zu wenden. (TL)

