Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fernseher aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Gera. In der Otto-Worms-Straße drangen unbekannte zwischen dem 02.04.2023 und dem 05.04.2023 in insgesamt drei Kellerboxen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus einem Abteil einen LED-Fernseher, aus einem anderen einen Kinderschminktisch und eine Kleistermaschine. Mit ihrer Beute traten die Täter die Flucht an. Sie hinterließen Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Telefonnummer 0365/ 829-0 erbeten. (TL)

