Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Gera (ots)

Gera. Am 29.03.2023 gegen 17:10 Uhr entwendete ein 51-Jähriger eine Handtasche in einer Fleischerei gegenüber eines Lebensmittelgeschäfts in den Gera-Arcaden. Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Mann durch Polizisten gestellt werden. Die Handtasche führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich. Zu diesem Zeitpunkt war die Geschädigte sowie ein möglicher Zeuge leider nicht mehr in der Fleischerei aufhältig. Daher wird nun auf diesem Wege nach der älteren Frau gesucht, welcher zur oben genannten Tatzeit ihre Handtasche gestohlen wurde. Ebenso sucht der Inspektionsdienst Gera nach einem älteren Herrn, welcher sich zeitgleich in der Fleischerei aufhielt. Bitten melden Sie sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0. (TL)

