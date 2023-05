Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Grundstücksumzäunung beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (2. Mai 2023) zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Einmündung der Straßen Am Beyenkamp / Schafsweg einen Grundstücksumzäunung. Ein Zaunpfosten ist verbogen und die Doppelstabmatten sind aus der Arretierung des Pfostens gedrückt. Der Eigentümer brachte die Verkehrsunfallflucht zur Anzeige, weil sich kein Unfallverursacher gemeldet hatte. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell