POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Mercedes-Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KLE - RZ 992

Weeze (ots) - In der Zeit von Samstag (29. April 2023) um 22:00 Uhr bis Sonntag (30. April 2023) um 18:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Garage am Alter Markt ein, die als Lagerraum einer Pizzeria genutzt wird. Hier entwendeten die Unbekannten Lebensmittel im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (ms) ...

