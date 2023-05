Kleve-Keeken (ots) - In der Zeit von Sonntag (30. April 2023) um 20:00 Uhr bis Montag (1. Mai 2023) um 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Düffelgaustraße in Keeken ein. Hier brachen sie einen Schrank auf und entwendeten Bargeld daraus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. ...

