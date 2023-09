Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Verursacher flüchtet

Wellen B419 (ots)

Am 13.09.2023 gegen 19:40 Uhr kam es auf der B419 zwischen Nittel und Wellen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein in Richtung Wellen fahrender PKW fuhr vor dem in gleicher Richtung auf der Bundesstraße fahrenden Radfahrer. Nach einem Bremsvorgang des PKW konnte der Zweiradfahrer nicht mehr reagieren, kollidiert mit dem Heck des PKW und stürzte auf die Fahrbahn. Der PKW entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wellen. Nach Zeugenangaben handelt es sich um einen rötlichen Audi aus dem Zulassungsbezirk MZG. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Verkehrsunfalls, oder welchen der Pkw aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden: Tel. 06581 /9155-0 od. E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell