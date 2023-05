Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Reinheim (ots)

In der Zeit zwischen Sa (29.04.) 15:00 Uhr und Mo (02.05.) 13:00 Uhr wurde in Reinheim vor der Ludwigstraße 14 ein dort geparkter weißer VW UP durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ober-Ramstadt unter 06154 63300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell