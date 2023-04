Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zoll goes Milaneo Ausbildungsoffensive mit neuen Studieninhalten

Stuttgart (ots)

Der Zoll stellt sein duales Studium im gehobenen Dienst um und bietet zukünftig den Abschluss Bachelor of Laws (LL.B.) an. Die Inhalte der Studienabschnitte an der Hochschule des Bundes in Münster erfassen dabei neben den Bereichen Volks- und Betriebswirtschaft auch zolleigene Themen wie Steuerrecht, Zollrecht oder Artenschutzbestimmungen. Neben den Studienabschnitten treten Aufenthalte in der Praxis bei verschiedenen Zolldienststellen hinzu. Während des dreijährigen dualen Studiums erhalten die Nachwuchskräfte im gehobenen Zolldienst etwa 1.560 Euro Ausbildungsvergütung.

Am kommenden Samstag präsentiert das Hauptzollamt Stuttgart vor Ort im Einkaufszentrum Milaneo Stuttgart (Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart) die Ausbildungs- und Studienangebote der Zolls. Für die Bewerbung im gehobenen Dienst (Mindestvoraussetzung allgemeine Fachhochschulreife) handelt es sich um einen Last-Minute-Termin, denn Bewerbungsschluss für den Studienbeginn März 2024 ist bereits am 15.04.2023.

Weitere Informationen:

https://www.zoll-karriere.de/KP/DE/Karriere_beim_Zoll/Duales_studium.html

