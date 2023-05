Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Vandalismus an Schule/Erheblicher Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Containerkomplex, der während Bauarbeiten an der Wilhelm-Arnoul-Schule in der Waldstraße mehrere Klassenräume beinhaltete und nun zum Abtransport bereitstand, geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.04.) und Dienstagmorgen (02.05.) in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten drangen in den Container ein, ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf und beschädigten Glaseinsätze von zwei Brandschutztüren, Lamellen von Oberlichtern, rissen Heizungen und Waschbecken aus der Verankerung, zerstörten eine weitere Tür sowie ein Whiteboard. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell