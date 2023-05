Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Mülltonnen, Hecke und Sperrmüll geraten in Brand

30-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Groß-Rohrheim (ots)

Nach seiner Festnahme wird sich ein 30 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung in drei Fällen strafrechtlich verantworten müssen.

Am späten Samstagabend (29.4.), zwischen 23.30 und 0.30 Uhr hatte der Tatverdächtige offenbar sein Unwesen in Groß-Rohrheim getrieben und mutmaßlich einen Sperrmüllhaufen in der Beethovenstraße, zwei Mülltonnen in der Richard-Wagner-Straße sowie eine Hecke in der Theodor-Heuss-Straße angezündet. Zeugen alarmierten die Polizei. Die hinzueilenden Streifen nahmen den 30-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Beweismaterial sicher, darunter unter anderem mehrere Feuerzeuge. Der Festgenommene kam mit zur Wache. Dort erfolgen seine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er entlassen. Das Kommissariat 10 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut (Rufnummer 06252/7060).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell