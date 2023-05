Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Containerkomplex, der während Bauarbeiten an der Wilhelm-Arnoul-Schule in der Waldstraße mehrere Klassenräume beinhaltete und nun zum Abtransport bereitstand, geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.04.) und Dienstagmorgen (02.05.) in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten drangen in den Container ein, ließen ihrer ...

mehr