Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Aggressiver Fahrgast verletzt Deutsche Bahn Mitarbeiter massiv

Pforzheim (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von drei Mitarbeitern der Deutschen Bahn kam es am gestrigen Tage am Haltepunkt Ersingen.

Am Montagmorgen (27. November 2023) ist es während der Fahrscheinkontrolle am Haltepunkt Ersingen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von drei Mitarbeitern der Deutschen Bahn gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der gambische Staatsangehörige versucht haben, sich einer Fahrscheinkontrolle durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu entziehen. Der 24-Jährige Tatverdächtige stieß den Geschädigten aus dem Zug und verletzte ihn am Boden liegend durch Tritte und Bisse. Weiterhin spuckte er ihm ins Gesicht und äußerte mehrfach Beleidigungen. Zwei weitere im Zug befindliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn versuchten die Situation zu beruhigen und wurden hierbei durch den Reisenden mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnten den aggressiven Mann vor Ort festnehmen. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte vor Ort die verletzten Mitarbeiter der Deutschen Bahn wobei ein Geschädigter zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell