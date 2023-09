Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Trunkenheitsfahrt PKW

Salzgitter-Lebenstedt, Bruchmachtersenstraße, 17.09.2023, 07:22 Uhr

Am Sonntagmorgen, um 07:22 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen 29-jährigen Salzgitteraner aufmerksam, der mit seinem PKW Volkswagen die Bruchmachtersenstraße befuhr und dabei Fahrunsicherheiten aufwies. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille Atemalkoholkonzentration. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt E-Scooter

Salzgitter-Lebenstedt, Reppnersche Straße, 17.09.2023, 02:07 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen E-Scooter aufmerksam, mit dem unerlaubter Weise zwei Personen befördert wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei der 27-jährigen Führerin des E-Scooters einen Wert von 1,93 Promille. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter-Lebenstedt, Am Haudorn, 15.09., 17:30 Uhr, bis 16.09., 18:15 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum kam es im Bereich Am Haudorn 2a zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß in der Einbahnstraße linksseitig geparkte PKW Mercedes-Benz eines 40-jährigen Mannes aus Salzgitter wies starke Beschädigungen an der rechten vorderen Fahrzeugseite auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell