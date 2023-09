Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 17. September 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Sa., 16.09.2023 bis 21:35 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Hinter der Bahn

Im genannten Zeitraum beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines roten PKW Toyota Yaris, der auf einem Parkplatz an der Straße "Hinter der Bahn" abgestellt war. Die Heckscheibe wurde eingeschlagen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Einbruchdiebstahl aus Frisörgeschäft

Fr., 15.09.2023, 18:10 Uhr bis Sa., 16.09.2023, 07:50 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Marktstraße

In der Nacht von Freitag, 15.09.2023 auf Samstag. 16.09.2023, gelangten unbekannte Täter, nach gewaltsamen öffnen eines Fensters, in ein Frisörgeschäft in der Marktstraße und entwendeten vorgefundenes Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Sachbeschädigung / Diebstahl an Grundschule Fr., 16.09.2023, 14:00 Uhr bis Sa., 16.09.2023, 15:30 Uhr 38315 Hornburg, Börßumer Straße, Clemens-Schule

Unbekannte Täter beschädigten ein Gerätehaus, ein Zauntor sowie die Türklingel der Grundschule in Hornburg / Schladen-Werla. Das Schloss, welches an dem Zauntor befestigt war, wurde aufgebrochen und entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

