Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 16. September 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus einem Rettungswagen

38304 Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 15.09.2023 gegen 15:30 Uhr - Am Freitag gegen 15:30 Uhr befindet sich ein Rettungswagen im Einsatz und parkt an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Während der Patientenversorgung entwendet ein bislang unbekannter Mann den Kinder-Notfall-Rucksack (auffällige Farbgebung, neongelb mit roten Reflexstreifen) aus einem Seitenfach des Rettungswagens und will sich fußläufig entfernen. Glücklicherweise bemerkt die RTW-Besatzung den Vorgang und kann den Mann in einiger Entfernung ansprechen. Dieser lässt den Rucksack fallen und läuft davon. Eine umgehend durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem Mann verläuft negativ. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331-9330 zu melden.

Parkplatzsuche eskaliert, Beleidigung

38300 Wolfenbüttel, Schulwall, 15.09.2023 um 15:45 Uhr - Zeugen melden eine hitzige Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 62-jähriger Mann sowie eine 58-jährige Frau gerieten in Streit um einen Parkplatz im Schulwall. Die verbale Auseinandersetzung sei eskaliert und die Frau beleidigt worden. Der Streit wird geschlichtet und ein Strafverfahren bzgl. der Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

38304 Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, 15.09.2023 um 16:45 Uhr - Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersieht ein 69-jähriger PKW-Fahrer ein entgegenkommendes Motorrad. Der 19-jährige Motoradfahrer wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell