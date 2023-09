POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2023. ZEUGENAUFRUF, Bild im Anhang.

Polizei Salzgitter

Die Polizei Peine wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Seit Wochen ermittelt die Polizei zu mehreren Einbruchsfällen in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen.

Zusammenfassend werden hier noch einmal die Delikte dargestellt:

Einbruch in die Grundschule Löwenburg im Ortsteil Ölsburg: Im Tatzeitraum vom 28.06.2023, 14:30 Uhr-29.06.2023, 12:00 Uhr, drangen die unbekannten Täter in das Gebäude der Grundschule ein und brachen Behältnisse auf. Das Diebesgut war von geringem Wert.

Ein weiterer Einbruch in die Räume der Grundschule Löwenburg ereignete sich im Tatzeitraum 15.08.2023, 15:15 Uhr-16.08.2023, 07:30 Uhr. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und konnte auf diese Weise in die Räume gelangen. Es entstand ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Bereits wenige Täter später erfolgte ein dritter Einbruch in die Schule Löwenburg. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 30.08.2023, 16:00 Uhr-31.08.2023, 07:00 Uhr. Die Täter wirkten erneut gewaltsam auf ein Fenster der Schule ein. Auch in diesem Fall wurde ein Schaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe verursacht. Im letzten beschriebenen Fall stellte die Polizei die vermutliche Jacke des Täters sicher. Es handelt sich um eine blau/graue Jeans-/Stoffjacke mit einer grauen Kapuze. Die Jacke hat die Konfektionsgröße 158.

Weitere drei Taten ereigneten sich in den Ortschaften Ölsburg, Solschen und Groß Ilsede sowohl in Kinderbetreuungseinrichtungen als auch in einer Schule.

Am 10.08.2023 gegen 03:30 Uhr wirkten die Täter gewaltsam auf ein Fenster der Kinderbetreuungseinrichtung in Ölsburg An der Kirche ein. Es gelang nicht, die Räume zu betreten. Bei der Tat entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Zeit vom 28.06.2023, 17:00 Uhr-29.06.2023, 06:45 Uhr. Die Täterschaft hebelte ein Fenster der Kita in Solschen in der Rotdornstraße auf und gelangte auf diese Weise in die Räume. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Bei einem Einbruch in die Schule in Groß Ilsede Am Schulzentrum scheiterten die Täter an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Sie hatten versucht, eine Tür aufzuhebeln. Es wurde ein Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Zu zwei weiteren Einbruchstaten kam es in Schulen in Peine.

Zwischen dem 25.08.2023, 13:30 Uhr und dem 28.08.2023, 07:30 Uhr drangen die Täter in die die Räume der Grundschule Im Herrenfeld ein und richteten einen Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe an.

Bargeld erbeuteten die Täter bei einem Einbruch in den Schulkomplex in der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße. Hier ereignete sich die Tat zwischen dem 27.08.2023, 15:00 Uhr und dem 28.08.2023, 07:30 Uhr. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Täter in das Innere der Schule und beschädigten hier insbesondere weitere Türen. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 4.500 Euro.

Bei allen Einbrüchen kann innerhalb der Bevölkerung eine subjektive Unsicherheit nicht ausgeschlossen werden und führt häufig auch zu einer Verunsicherung in der Elternschaft, den Kindern der Schule und der Belegschaft.

Die Polizei kann in allen Fällen nicht ausschließen, dass es Tatzusammenhänge gibt, insbesondere für die Fälle in der Gemeinde Ilsede.

Wir suchen Hinweisgeber und Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Jacke machen können, um wertvolle Hinweise auf die Täter zu erlangen. Auch suchen wir Tatzeugen oder Personen, denen Verdächtige im Tatzeitraum aufgefallen sind. Bitte melden sie sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0.

