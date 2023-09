Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 14.09.2023

Alkoholisierte Fahrzeugführerin flüchtet nach Unfall

Cremlingen, Hauptstraße, 13.09.2023, 18:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1, Einmündung zur Hauptstraße in Cremlingen, kam es am Abend des 13.09.2023. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Skoda einem 56-Jährigen in seinem Volkswagen an der Ampelkreuzung hinten auf. Der 56-Jährige wollte die Frau daraufhin ansprechen, diese entfernte sich allerdings augenblicklich vom Unfallort in Richtung Ortsmitte Cremlingen. Zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte der Polizeistation Cremlingen konnten die 67-Jährige, zusammen mit dem Geschädigten, auf einem Supermarkt Parkplatz in der Hauptstraße in Cremlingen antreffen. Es stellte sich heraus, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Infolgedessen wurde eine Blutprobe bei ihr angeordnet, ihr Führerschein beschlagnahmt und ihre Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Einbruch in Autowerkstatt

Weddel, Schapener Straße, 12.09.2023 - 13.09.2023

Derzeit Unbekannte sind nach ersten Erkenntnissen in der Nacht vom 12.09 auf den 13.09 in eine Autowerkstatt in der Schapener Straße in Weddel eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster des dortigen Büros ein und durchsuchten das Gebäude sodann nach Diebesgut. Was konkret entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331 9330.

Diebstahl eines Wohnmobils

Schladen, Königsberger Straße, 12.09.2023 - 13.09.2023

Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht vom 12.09.2023 auf den 13.09.2023 ein Wohnmobil in der Königsberger Straße in Schladen entwendet. Das Wohnmobil stand auf einem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß abgeparkt. Als die Fahrzeughalter am nächsten Tag zu ihrem Wohnmobil gehen wollten, stellten sie fest, dass dies offensichtlich entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter Tel.: 05335 929660 entgegen.

