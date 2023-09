Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 13.09.2023

Wolfenbüttel (ots)

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Michael-Praetorius-Platz, 11.09.2023, 17:30 Uhr - 18:00 Uhr

Ein derzeit unbekannter Mann hat am Abend des 11.09.2023 auf einer Grünfläche am Michael-Praetorius-Platz in Wolfenbüttel eine Frau sexuell belästigt. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich die Frau gegen 17:30 Uhr auf der Grünfläche zwischen Spielplatz und Kirche auf, als plötzlich eine männliche Person auf sie zukam. Der Mann hat die Frau zunächst in einer Fremdsprache angesprochen. Als diese ihm entgegnete, dass sie ihn nicht verstehen würde, fasste der Mann der Frau plötzlich an ihr Schienbein. Die Frau konnte sich unverzüglich von dem Mann entfernen. Laut ihrer Aussage war eine weitere männliche Person am Spielplatz zugegen, die den Vorfall beobachtet hat und den Täter ebenfalls angesprochen hat sich zu entfernen. Die Polizei Wolfenbüttel sucht den derzeit unbekannten Zeugen und ggf. weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Tel. Polizei Wolfenbüttel: 05331 9330.

