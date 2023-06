Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Grüner VW beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Montag (19. Juni 2023) zwischen 12:25 Uhr und 14:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Am Schenken einen dort geparkten, grünen VW. Der Eigentümer stellte am hinteren, rechten Kotflügel einen Streifschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (ms)

