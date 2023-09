Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2023.

Peine (ots)

Polizei lobt engagiertes Verhalten von Zeugen nach Wohnungseinbruch.

Hohenhameln, Harber, Im Großen Freien, 12.09.2023, 11:30 Uhr.

Ein äußerst aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass er auf dem betroffenen Grundstück eine verdächtige Person festgestellt hatte. Zudem habe er ein Klirren gehört und wertet dies als Einbruch in das Wohnhaus.

Die sehr schnell eingetroffenen Polizeibeamten der Polizei Ilsede trafen am Tatort auf den Zeugen, der sich auch sofort als solcher zu erkennen gab und die Beamten entsprechend einwies. Der von den Beamten festgestellte Tatverdächtige flüchtete vom Tatort in Richtung eines in der Nähe befindlichen Waldstückes. Auf der Flucht hatte er sich bereits seines Diebesgutes entledigt.

Der Täter konnte im Rahmen der Nacheile in dem Waldstück ergriffen werden.

Die Polizei dankt hierbei ausdrücklich einem weiteren Zeugen, der maßgeblich an der Feststellung des Täters im Wald beteiligt war, aber insbesondere auch bei der Festnahme die Polizei unterstützt hatte. Der Täter war bei seiner Festnahme noch im Besitz von Beute und eines Tatwerkzeuges.

Der Tatverdächtige wurde zwecks strafprozessualer Maßnahmen der Dienststelle zugeführt. Es wird nun geprüft, ob der bereits polizeilich bekannte 65-jährige Mann aus der Region Hannover einem Haftrichter vorgeführt wird.

Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel sicherte am tatbetroffenen Wohnhaus Spuren und Beweise. Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Täter nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in das Haus gelangen konnte. Im Tatverlauf erbeutete der Mann Schmuck und Münzen und verursachte hierbei einen Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Bei der Festnahme des Mannes klagte dieser über Schmerzen, daher wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert.

Die Polizei stellte den vom Täter benutzten Motorroller sicher.

Die Polizei hebt noch einmal sehr deutlich hervor, dass sich beide Zeugen im Rahmen einer "wachsamen Nachbarschaft" sehr motiviert bei der Festnahme des Täters gezeigt hatten. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell