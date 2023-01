POL-K: 230126-1-K Zeugensuche nach Homejacking: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Schlebusch ein und stehlen zwei blaue Audi A4

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die am frühen Dienstagabend (24. Januar) am Quartermarkt in der Innenstadt einen Troisdorfer (51) mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben sollen. Eigenen Aussagen zufolge, saß der 51-Jährige gegen 17 Uhr in seinem grauen VW T-Roc, als ein Mann mit hellem knielangen Mantel zunächst an die ...

