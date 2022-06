Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht von Erfolg gekrönt

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in eine Arztpraxis in der Schlossparkpassage in Hildburghausen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ihre Beute fiel allerdings sehr gering aus. Lediglich die Spendendose eines Tierheim nahmen sie an sich. Allerdings verursachten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zudem versuchten die Eindringlinge sich gewaltsam Zutritt zu Büroräume einer Firma im gleichen Gebäude zu verschaffen. Doch der Plan ging nicht auf. Sie scheiterten, hinterließen jedoch auch hier einen Sachschaden von ca. 800 Euro. Der Tatzeitraum kann auf Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell