LPI-SHL: Unfall - alleinbeteiligter Motorradfahrer

Bad Salzungen (ots) - Sonntagnachmittag hielt sich eine 42-Jährige unberechtigt auf dem Grundstück eines Kindergartens in der Paul-Hildebrandt-Straße in Bad Salzungen auf. Die Beamten kontrollierten die Dame und stellten hierbei Drogen bei ihr fest. Die Frau erhielt einen Platzverweis und muss sich zudem wegen des Drogendelikts verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

