Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Egestorf: Diebstahl von Kabelrollen in Gewerbegebiet Egestorf ++ BAB 1: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB mit Fahrerwechsel ++ Hanstedt: Zeugen für Unfallflucht mit Wohnmobil in Hanstedt gesucht

Buchholz /N. (ots)

Egestorf:

Diebstahl von Kabelrollen in Gewerbegebiet Egestorf

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das Gelände einer Firma in Egestorf im neuen Gewerbegebiet ein. Dort entwendeten sie ca. 15 große Rollen mit Erdkabeln. Die Täter konnten den Zaun um das Gelände gewaltsam Öffnen und durch den aufgetrennten Zaun eindringen. Da die Kabelrollen pro Stück ca. 100 kg wiegen, kann der Abtransport mutmaßlich nicht in einem PK, sondern nur mit in einem größeren Fahrzeug stattgefunden haben.

Bereits am Tag zuvor wurde am späteren Montagnachmittag, zwischen 17-17:30 Uhr, von Mitarbeitern eine unbefugte Person am späten Nachmittag auf dem Gelände festgestellt. Diese konnte sich aber unerkannt entfernen. Dabei soll es sich um eine dunkelhäutige männliche Person gehandelt haben. Es scheint sich dabei um vorangegangenes Ausbaldowern zur Tat gehandelt zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Winsen/Luhe in Verbindung zu setzen, Tel. 04171/796-0.

--- BAB 1: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB mit Fahrerwechsel

Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen (AS) Seevetal-Hittfeld und Dibbersen in Richtung Bremen einen langsam auf dem Seitenstreifen fahrenden Kleintransporter. Im Glauben, es sei eine Pannensituation, sicherten sie das langsame Gefährt mittels Hinterherfahren und Blaulicht zunächst ab. Unter einer Autobahnbrücke stoppte das Fahrzeug dann plötzlich. Bemerkenswert daran war jedoch, dass im Anhaltevorgang Fahrer und Beifahrer noch ihre Plätze getauscht haben. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der eigentliche Fahrzeugführer sich nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis befindet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das tatsächlich nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde dann vom Abschleppdienst abgeholt.

-- Hanstedt: Zeugen für Unfallflucht mit Wohnmobil in Hanstedt gesucht

Zu einem Unfall mit anschließendem Entfernen kam es am Mittwochmittag auf der L213 von Nindorf in Rtg. Hanstedt. Ein Wohnmobil streifte im Vorbeifahren in einer Kurve einen Kleintransporter, der dadurch beschädigt wurde. Allerdings setzte das Wohnmobil seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Es soll sich um ein cremefarbenes, teilintegriertes Wohnmobil gehandelt haben. Mutmaßlich müsste es auch auf der linken Seite durch das Zusammentreffen beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter Tel. 04181/285-0 zu melden.

