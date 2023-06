Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 5. Juni 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 185 Mal alarmiert. In 53 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Fünf Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 213 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Elfmal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 17 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem wurden in sechs Fällen ein Fehlalarm durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Sofabrand im Keller eines Wohnhochhauses

Wann: 5. Juni 2023 22:21 - 00:29 Uhr Wo: Prohliser Allee / Prohlis-Süd

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Keller eines Wohnhochhauses ein Sofa in Brand. Einige Mieter konnten sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits ins Freie retten. Die Feuerwehr ging mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr vor, um das in Brand geratene Sofa zu löschen. Eine Brandursache war nicht zu erkennen. Die Restablöschung des Sofas wurde im Anschluss außerhalb des Kellers fortgeführt. Nach der Belüftung der Räumlichkeiten wurde der Bereich vom U-Dienst auf gefährliche Gase geprüft und die Anwohner konnten ihre Wohnungen wieder betreten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 48 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt, Striesen und Übigau, der Rettungswachen Reick, der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wann: 5. Juni 2023 17:49 - 19:00 Uhr Wo: BAB17 / zwischen AS DD-Prohlis und AS DD-Südvorstadt

Am gestrigen Abend ereignete sich aus ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem LKW. Als die Feuerwehr eintraf befanden sich bereits alle Fahrer außerhalb ihrer Fahrzeuge. Dabei wurden alle drei Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe ist bislang nicht erhoben. Die Feuerwehr hat die Absicherung der Einsatzstelle und die Aufnahme von auslaufenden Betriebsmitteln übernommen. Außerdem wurde der Rettungsdienst bei der Betreuung der Fahrer unterstützt. Die 51-jährige Fahrerin eines der PKW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes war die Autobahn in Richtung Dresden gesperrt, weshalb sich ein kilometerlanger Stau bildete. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Reick sowie der Stadtteilfeuerwehren Lockwitz und Niedersedlitz.

