POL-WL: Korrektur zur PM vom 21.08.23 "Brandursache geklärt"

Buchholz (ots) - Werkzeug aus drei PKW entwendet Unbekannte brachen am Wochenende drei Firmenfahrzeuge auf. Diese waren am Freitag in der Maurerstraße abgestellt worden. Am Sonntagmittag fielen dann die eingeschlagenen Scheiben der Transporter auf. Aus diesen wurde eine noch nicht näher bekannte Anzahl an Elektrowerkzeugen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch ...

mehr